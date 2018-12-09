الممثلة شهرزاد كراشني ترافق المفوضة البريطانية للتجارة مع إفريقيا في جولة عاصمية
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What an #honor to accompany Her Majesty's #Trade #commisionner for #Africa Emma W. Smith to #Algiers city center & #discuss the #growing #economic #potential of #Algeria as well as the #diversity of #opportunities available to us and to #British #investments in Algeria & finally #express the #willingness and the #energy of a #qualified and voluntary #algerian #youth #Z #Video by @ahmed.aitissad @algerievuedenbas
رافقت الممثلة الجزائرية شهرزاد كراشني المفوضة البريطانية للتجارة مع إفريقيا إيما ويد سميث في جولة في وسط مدينة الجزائر العاصمة ، أين تحدثت عن الإمكانيات الاقتصادية المتزايدة للجزائر و تنوع الفرص المتاحة لجذب الاستثمارات البريطانية إليها .
وعبّرت المفوضة البريطانية ، التي تتواجد في زيارة رسمية إلى الجزائر ، في مقطع فيديو نشرته الفنانة الجزائرية المعروفة بمشاركتها في مسلسل "الخاوة" على حسابها في انستاغرام ، عن إعجابها بطاقة الشباب الجزائري ورغبته في التطوّر والنجاح.
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