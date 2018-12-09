الممثلة شهرزاد كراشني ترافق المفوضة البريطانية للتجارة مع إفريقيا في جولة عاصمية

رافقت الممثلة الجزائرية شهرزاد كراشني المفوضة البريطانية للتجارة مع إفريقيا إيما ويد سميث في جولة في وسط مدينة الجزائر العاصمة ، أين تحدثت عن الإمكانيات الاقتصادية المتزايدة للجزائر و تنوع الفرص المتاحة لجذب الاستثمارات البريطانية إليها .

وعبّرت المفوضة البريطانية ، التي تتواجد في زيارة رسمية إلى الجزائر ، في مقطع فيديو نشرته الفنانة الجزائرية المعروفة بمشاركتها في مسلسل "الخاوة" على حسابها في انستاغرام ، عن إعجابها بطاقة الشباب الجزائري ورغبته في التطوّر والنجاح.