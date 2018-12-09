الممثلة شهرزاد كراشني ترافق المفوضة البريطانية للتجارة مع إفريقيا في جولة عاصمية
رافقت الممثلة الجزائرية شهرزاد كراشني المفوضة البريطانية للتجارة مع إفريقيا إيما ويد سميث في جولة في وسط مدينة الجزائر العاصمة ، أين تحدثت عن الإمكانيات الاقتصادية المتزايدة للجزائر و تنوع الفرص المتاحة لجذب الاستثمارات البريطانية إليها .
وعبّرت المفوضة البريطانية ، التي تتواجد في زيارة رسمية إلى الجزائر ، في مقطع فيديو نشرته الفنانة الجزائرية المعروفة بمشاركتها في مسلسل "الخاوة" على حسابها في انستاغرام ، عن إعجابها بطاقة الشباب الجزائري ورغبته في التطوّر والنجاح.
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What an #honor to accompany Her Majesty's #Trade #commisionner for #Africa Emma W. Smith to #Algiers city center & #discuss the #growing #economic #potential of #Algeria as well as the #diversity of #opportunities available to us and to #British #investments in Algeria & finally #express the #willingness and the #energy of a #qualified and voluntary #algerian #youth #Z #Video by @ahmed.aitissad @algerievuedenbas
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