تخفيضات بالجملة على سيارات “سوفاك” بصالون “أوتو واست”

اقترح مجمع سوفاك الممثل لمجموعة واسعة من علامات السيارات تخفيضات استثنائية على أسعار سياراته، بمناسبة الطبعة الـ18 من صالون “أوتو واست”، ليؤكد على رفع سقف المنافسة مع العلامات والمصنعيين الآخرين.

ويتزامن هذا الموعد مع إطلاق “سوفاك” لتشكيلة من السيارات تحمل علامة المصنع الألماني العملاق “أودي” بالإضافة العلامات الأخرى التي ينتجها مصنع غليزان، على غرار “فولكس فاغن”، “سكودا”، و”سيات”، منذ سنة 2017. وعلى هذا الأساس يقترح المجمع “أودي آ 3” بنسختيها “برلين” وسبور باك”، إلى جانب السيارة الرياضية المتعددة الأغراض “أس يو في” كيو 2، وهي السيارات الثلاثة المقترحة بمحرك واحد يعمل بالديزل بقوة 143 حصان، مع اختلاف في التصميمات المقترحة.

أما بالنسبة لعلامة “سيات” الموجهة لفئة معينة من الزبائن، فيقترج مجمع سوفاك تشكيلة مختلفة تستعرضها على أجنحة الصالون، بفضل التطور الكبير التي عرفتها العلامة منذ إطلاق في جانفي 2018 النسخة الجديدة من سيارة “إيبيزا”، إلى جانب اطلاق “ليون أف أر”، “أرونا” وأخيرا “أتيكا”، وهو التنوع الذي تعتمد عليه العلامة للاستجابة لجميع رغبات زبائنها وتؤكد على استراتيجيتها للتطور والتوسع في السوق الوطنية، لاسيما وأنها حققت إلى غاية نهاية نوفمبر الماضي مبيعات قدرت بـ 16800 سيارة.

وتشارك “سيات” في صالون “أوتو واست” بسيارة جديدة هي “ليون كوبرا” المتميزة بتصميم انيق يحمل ملامح رياضية هجومية، فضلا عما تتمتع به من حيث قوة المحرك من سعة 2 لتر وقوة 90 حصان، وخصائص أخرى تتعلق بالرفاهية في القيادة، وهي النسخة المقترحة بسعر 469.9 مليون سنتيم، وتقترح العلامة أيضا سيارة “إيبيزا” مجهزة بسقف زجاجي متحرك وأضواء “لاد” وعجلات من 16 بوصة بسعر تنافسي جدا هو 210 مليون سنتيم.

ولا يختلف الأمر بالنسبة للعلامات الأخرى التي تمثلها “سوفاك”، حيث تشارك “سكودا” بسيارتين جديدتين هما “فابيا” و”رابيد”، التي تعتمد عليهما العلامة للاحتفال بالذكرى العاشرة لتواجدها في السوق الجزائرية، إذ تطرح سكودا رابيد في عرض محدد يتواصل إلى غاية 31 ديسمبر الجاري بسعر تنافسي يقدر بـ 209.9 مليون سنتيم.

أما علامة العملاق الألماني “فولكس فاغن” سيتواجد في معرض “أوتو واست” تشكيلة واسعة جدا هي “بولو”، “غولف”، “باسات” و”تيغوان”، الأمر الذي يسمح لشريحة الواسعة من الزبائن إمكانية الإختيار، في إطار تحقيق أهداف العلامة الرامية للتويج سنة 2018 لمبيعات تقدر بـ 10 ألف سيارة، لاسيما وأنّ العلامة الألمانية ومجمع سوفاك سيحفظان على نفس الأسعار التنافسية.