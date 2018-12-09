جولة حول أربعين دولة للترويج للمنتجات الجزائرية

أكد وزير التجارة سعيد جلاب اليوم الأحد بالجزائر على ضرورة تقليص الخدمات اللوجستية المتعلقة بالنقل لرفع القدرة التنافسية للمنتوج الجزائري في الأسواق الدولية.

وفي كلمة ألقاها في اليوم الثاني من الملتقى الدولي حول النقل واللوجستيك والعبور وتخزين السلع (سيتام 2018) حث الوزير على تركيز الجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين على الاستغلال الأمثل للهياكل اللوجستية قصد استيعاب البضائع بشكل أكبر وفي ظروف أحسن.

وفي هذا السياق دعا إلى تضافر الطاقات من أجل تحقيق نظام ناجع يضمن فعالية عمليات التصدير وكفاءة آليات التنسيق وإدارة العمليات اللوجستية وعبور البضائع.

وفي معرض حديثه عن الخطة المعتمدة لتطوير الصادرات الوطنية أعلن جلاب عن تنظيم جولة في عامي 2019 و2020 تشمل حوالي أربعين دولة للترويج للمنتجات الجزائرية حول العالم والسماح لها بدخول الأسواق الخارجية.

وسيتم لهذا الغرض تنظيم لقاء وطني حول تطوير الصادرات الجزائرية في الأيام المقبلة حسب الوزير الذي أشار إلى أن هذه التظاهرة ستجمع جميع الفاعلين في مجال الخدمات اللوجستية والاتصال والجمارك والمؤسسات المصرفية بهدف تطوير خارطة طريق مخصصة لتعزيز الصادرات خارج المحروقات.

وفي هذا الإطار اعتبر جلاب بان المعارض الجزائرية الخاصة التي أقيمت هذا العام في كل من واشنطن وبروكسل والدوحة ونواكشوط وليبرفيل وداكار أكدت بأن "المنتج الوطني له مكانته في هذه الأسواق".

كما أن هذه المعارض سمحت بإدراك الأهمية الحاسمة لمهن النقل والخدمات اللوجستية يضيف السيد جلاب مشيرا إلى الحاجة الملحة للتحكم في هذه المهن قصد ضمان نقل ملائم للمنتجات الوطنية وكذا أفضل الفرص للوصول إلى وجهتها في الظروف المثلى التي تتطلبها الهيئات الرئيسية للشراء والتوزيع.