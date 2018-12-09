مودريتش يدافع عن بن زيمة

دافع اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش عن زميله في فريق ريال مدريد كريم بن زيمة، مصرّا على أن موهبته لا تحظى بالتقدير. في حين يقترب بن زيمة من بلوغ عقد من الزمن مع ريال مدريد، بعد أن انضم إلى النادي في عام 2009.

وقال مودريتش الفائز مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية: "أعتقد أن الناس لا يدركون كم هو جيد، فهم لا يدركون مدى أهمية وجوده في فريقنا."

وعن اللاعب رافاييل فاران الذي نال المرتبة السابعة من التصويت لجائزة البالون دور أضاف مودريتش: "رافا لاعب عظيم، ولكن قبل كل شيء شخص جيد، واحد من أفضل المدافعين في العالم. هنّأني، ولم يكن حزينا جدا."