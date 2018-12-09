لهذا السبب ستنخفض أسعار الأنترنت في 2019

كشفت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة إيمان هدى فرعون، بأن أسعار خدمة الانترنت ستشهد انخفاضا في 2019، مباشرة بعد دخول الكوابل البحرية حيز الخدمة، مشيرة بأن تخفيض الأسعار سيكون ضمن العروض التجارية التي سيطرحها المتعاملون في إطار تنافسي.

وفي تعليق هدى فرعون على سؤال بخصوص ترتيب الجزائر في التصنيفات الدولية لخدمة الأنترنت، قالت الوزيرة خلال نزولها ضيفة على برنامج “ضيف الصباح ” للقناة الإذاعية الأولى”، بان الحديث عن تذيل الجزائر لترتيب الدول الافريقية لا أساس له من الصحة، مؤكدة بان الجزائر تحتل مراتب متقدمة افريقيا حسب التصنيفات العالمية ، مشيرة الى وجوب عدم المقارنة بين مستوى التدفق في الجزائر التي تمثل دولة بحجم قارة و بعض الدول الخليجية او الأوروبية الصغيرة التي لا تحتاج الى استثمارات كبيرة لبسط الأنترنت.

وفي السياق أشارت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون، إلى أن الجزائر تعمل حاليا على توصيل الكابل البحري الدولي” ميداكس” بالتجهيزات الموجودة في عرض البحر الأبيض المتوسط ستنتهي يوم 20 من الشهر الجاري.