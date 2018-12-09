شبح التمديد يهدد موعد الرئاسيات القادمة

بدأ طرح تأجيل الإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في غضون الأشهر القادمة يأخذ طابعا جديا بعد التصريح الأخير لرئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الذي ساند تأجيل الموعد الإنتخابي الأهم بتاريخ الجزائر مقابل حدوث توافق وطني للمرحلة المقبلة.

وعلى بعد أقل من 4 أشهر من موعد الإنتخابات الرئاسية التي تنص المادة 120 من القانون العضوي للإنتخابات على إجرائها في غضون 30 يوما التي تسبق نهاية العهدة، عاد للواجهة المطلب الذي سبق رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي الجميع إليه، حين دعا إلى تأجيل الرئاسيات، ليكون اليوم أحد الإتجاهات الموجودة في مفترق الطرقالذي وصلته الجزائر بل أصبح الأبرز بعد تلاقي أحزاب من الموالاة وأخرى معارضة لأخذ مسار التمديد.

قد يكون موسى تواتي الذي خسر أمام الرئيس بوتفليقة في منافستين رئاسيتين، ألقى بالون إختبار لصالح نافذين في الحكم لجس نبض الطبقة السياسية وإبقاء مخرج لأزمة سياسية قد تطفو للسطح في حال عدم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للمرة الخامسة، لكن مؤكد أن تصريحات مقري كانت ثمرة نقاشات مع جهات نافذة في رئاسة الجمهورية حسب معلومات مسربة من مبنى الحركة الذي يبعد مئات الأمتار عن مقر الرئاسة بالمرادية ويعزز ذلك السلوك السياسي المعروف عن حركة مجتمع السلم المبني على التفاوض مع السلطة في المحطات الحساسة.

ويظهر وجود ايعاز من جهة بعينها، في مبادرة التوافق التي طرحها رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول، والتي تقضي بجمع الأحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية للخروج بإتفاق حول المرحلة القادمة، وهو يشبه إلى حد بعيد طرح الإنتقال الديمقراطي المتفاوض عليه الذي بادرت به تنسيقية الحريات والإنتقال الديمقراطي في ندوة مزافران يوم 10 جوان 2014 وكانت حمس ركيزة أساسية فيه، والذي يشدد على الدخول في تشكيل حكومة توافق وطني تقود فترة إنتقالية قبل إجراء الإنتخابات الرئاسية.

كما أن التخطيط المسبق و”تحضير الطبخة الرئاسية” بطعم التمديد يبرز في مصطلح الإستمرارية الذي قذف به الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، قبل أقل من سنة، واختبىء خلفه كل أحزاب الموالاة في مرحلة أخرى في ظل الغموض الذي طبع المشهد السياسي وغطى على حالة الترقب التي عرفتها الجزائر مطلع سنة 2014 أياما قبل ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة بعد رجوعه من رحلته العلاجية المطولة في فرنسا.

من الطرافة أن تكون دعوة تواتي لتأجيل الإنتخابات تسبق بـ 9 أشهر الموعد المحتمل دستوريا لإجرائها، غير أن المنطق يقول أن جنين التمديد قد يكون نتيجة حتمية لخلافات بين أقطاب في السلطة عن خليفة الرئيس بوتفليقة في حال عد ترشح الأخير لعهدة خامسة، وساهم طول صمت رئيس الجمهورية في تحول الجنين لمضغة حذر خبراء القانون من تشوهها انطلاقا من وجود موانع دستورية.