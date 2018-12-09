حريق بمركز الأمومة في جسر قسنطينة بالعاصمة دون تسجيل خسائر بشرية

استقض نزلاء مركز الأمومة الواقع بحي الحياة في بلدية جسر قسنطينة في بالجزائر العاصمة اليوم الأحد، على وقع حريق شب على مستوى الطابق السفلي للمركز، و حسب تصريح المكلف بالإعلام لدى المديرية العامة للحماية المدنية الملازم الاول بن خلف الله خالد لـTSAعربي، فإن الحريق لم يخلف أية خسائر بشرية.

وحسب ذات المصدر فقد تمكن فريق الحماية المدنية من إخماد الحريق الذي شب بالطابق السفلي للمركز على مستوى غرفتين مخصصتين للأرشيف، كما وصلت النيران الى بعض المعدات وتجهيزات التدفئة. أما عن أسباب الحريق فتبقى من اختصاص مصالح الامن التي باشرت تحقيقها في الموضوع