تغطية واجهة العمارات عند مرور وفد الفاتيكان يثير دهشة وسخرية الجزائريين

أثارت مشاهد تغطية السلطات المحلية بوهران لواجهة العمارات والمنازل المهترئة بملصقات ضخمة لتغطيتها امام وفد الكنيسة الكاثوليكية دهشة الوهرانيين، كما أثارت أيضا الكثير من الجدل.

وفوجئ سكان حي سيدي الهواري في وهران السبت برؤية العديد من العمارات مغطاة بستائر ضخمة لإخفاء أثار الاهتراء كما تضمنت الستائر رسوما للنوافذ بشكل يوحي وكأنه الوجه الحقيقي للعمارة.

وكان وفدا ممثلا لبابا الفاتيكان رفقة وعائلات رهبان تيبحرين، وكذا وفد وزاري يرأسه وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى قد حل بوهران من أجل الإشراف على مراسيم تطويب الرهبان 19، الذين قتلوا في الجزائر خلال العشرية السوداء.

وقد ولدت هذه العملية المريبة غضبًا بين سكان وهران لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد رواد الفيسبوك “الصور من وهران تحديدا سيد الهواري .. عندما سمع المسؤولون المحليون بقدوم وفد إيطالي غلفو الديار .. إبليس و ما يخممش فيها هادي”.

ومن جهته قال النائب البرلماني عثمان معزوز “أمر لا يصدق .. لايحدث إلا عندنا ..

من أجل إخفاء المباني ، وكلها متهدمة و سيئة ، كان لدى السلطات العبقرية من اجل هذا الابتكار عند مرور وفد ممثلي البابا ..”