تخفيضات و أنواع جديدة لسيارات"كيا" المركبة في الجزائر

كشفت شركة “كيا الجزائر” فرع مجمع “غلوبال قروب ” عن عروض وتخفيضات مغرية لعلامتها خلال مشاركتها بصالون السيارات للغرب المقام بولاية وهران والذي يدوم إلى غاية 15 ديسمبر الجاري.

وحسب بيان “كيا الجزائر” فإن التخفيضات ستمس سيارة “كيا بيكانتو جي تي لاين” والتي تقدر بـ8 ملايين سنتيم.

كما ستكشف “كيا الجزائر” خلال الصالون عن طرازي “سورينتو” و”سبورتايج” “جي بي أل” الجديدتين إلى جانب “بيكانتو” و”ريو” المجهزتين بـ”السيرغاز”.

ويمكن لزبائن "كيا الجزائر"الاستفادة من التخفيضات عبر جميع نقاط البيع المعتمدة عبر ولايات الوطن. >