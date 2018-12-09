نحو الإستغناء نهائيا عن استيراد بذور البطاطا وتوفير 100 مليون دولار

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، بأن الجزائر “ستستغني بصفة نهائية عن استيراد بذور البطاطا خلال سنة 2021 ” وذلك بعد نجاح الذي حققته في إنتاجها محليا.

و نقلت وكالة الانباء الجزائرية تصريح وزير الفلاحة خلال زيارة عمل قادته اليوم السبت الى ولاية قالمة، بأن الجزائر التي تستورد حاليا ما بين 120 ألف طن إلى 150 ألف طن من بذور البطاطا بما يقابلها ماليا بالعملة الصعبة ما بين 90 مليون دولار إلى 100 مليون دولار “ستوفر احتياجاتها بصفة نهائية من بذور البطاطا حسب البرنامج المسطر بعد التحكم الجيد في المسار التقني لإنتاج بذور البطاطا جزائرية 100 بالمائة وبعد انخراط عدة مؤسسات منتجة للبذور في هذا البرنامج”.