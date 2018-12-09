باريس ترد على ترامب

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعدم التدخل في شؤون فرنسا الداخلية على خلفية احتجاجات "السترات الصفراء".

وقال لودريان في تصريحات صحفية: "لا نتدخل في السياسة الداخلية الأمريكية ونريد أن نعامَل بالمثل، دعونا نعيش حياتنا الوطنية".

وجاءت تصريحات لودريان ، ردا على تعليقات للرئيس الأمريكي على أحداث فرنسا، ربط فيها بين الاحتجاجات الأخيرة واتفاق باريس للمناخ، داعيا لإنهاء هذا الاتفاق الذي وصفه بالسخيف والمكلف جدا، وإعادة الأموال المخصصة له للمواطنين الفرنسيين.