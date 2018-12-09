فرعون: “تخفيضات جديدة للأنترنت عام 2019”

كشفت وزيرة البريد والإتصالات السلكية واللاسلكية والرقمنة، هدى إيمان فرعون، اليوم الأحد، عن وجود تخفيضات جديدة للأنترنت بعروض تجارية تنافسية.

سيتفيد منها زبائن الهاتف الثابت و النقال وهذا بمجرد دخول كوابل بحرية و مراكز توطين البيانات حيز الخدمة سنة 2019.

وأفادت الوزيرة، خلال نزولها ضيفة على الإذاعة الوطنية، إلى توفير كل الإمكانات المادية و البشرية لضمان التكوين المتواصل

وهذا عبر معهدين وطنيين للقطاع مذكرة بتكوين 7 آلاف عامل من الشبكة التجارية لإتصالات الجزائر خلال هذا العام.