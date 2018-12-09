توقيف 7 منقبين عن الذهب بتمنراست

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، بتمنراست 07 منقبين عن الذهب وحجزت 04 مركبات رباعية الدفع و07 مولدات كهربائية و07 مطارق ضغط بالإضافة إلى 142 قرص مهلوس، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و ضبط عناصر الدرك الوطني، ببسكرة، 25 قنطارا من أوراق التبغ، فيما تم حجز 385 وحدة من مختلف المشروبات بالوادي.

ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بكل من وهران والغزوات، محاولات هجرة غير شرعية لـ 48 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع في حين تم توقيف 05 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من سكيكدة وتلمسان.