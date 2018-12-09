أويحيى يستقبل ممثل البابا فرانسوا

استقبل الوزير الأول، أحمد أويحيى ،اليوم الأحد بالجزائر، الكاردينال انجيلو جيوفاني بيتشيو، عميد مجمع دعاوي القديسين، ممثل البابا فرانسوا، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار مراسم تطويب الرهبان الكاثوليكيين ،أمس السبت بوهران، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و تم اللقاء بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف ، محمد عيسى.

وجرت مراسم تطويب الأسقف السابق لوهران بيار كلافري (1938-1996) و كذا 18 من رجال ونساء الدين المسيحي، الذين توفوا بالجزائر ابان العشرية السوداء، بكنيسة "سانتا كروز" بأعالي مورجاجو (وهران) التي أعيد افتتاحها الجمعة الماضي بعد ترميمها.