حطاب: ” رئيس الجمهورية خصص 400 مليار لتحضير رياضيو النّخبة”

أكد وزير الشباب والرياضة محمد حطاب أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد خصص مبلغ 400 مليار سنتيم من أجل تحضير رياضيو النخبة من أجل الحصول على نتائج مشرفة.

وتحدث حطاب على هامش زيارته لولاية أدرار أين قام بالوقوف على المشاريع الرياضية بالولاية عن ألعاب البحر الأبيض المتوسط المزمع إقامتها بولاية وهران سنة 2021.

وقال: “فيما يخص الألعاب الفردية والمنافسات الجماعية فإن فخامة رئيس الجمهورية كان قد دفع 400 مليار لمرافقة رياضيي النخبة لتكوينهم وتحضيرهم من أجل تشريف الراية الوطنية في منافسة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.”