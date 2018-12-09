إخماد حريق بمركز أمومة بالعاصمة

تمكن أعوان الحماية المدنية بولاية الجزائر ، من إخماد حريق شب صباح اليوم الأحد، بمركز الأمومة الواقع بحي الحياة ببلدية جسر قسنطينة، دون تسجيل أي خسائر بشرية، حسبما علم عن مصدر من المديرية الولائية لهذا الجهاز.

وقال المصدر أن الحريق شب على مستوى غرفتين بالطابق السفلي للمركز مخصصتين للأرشيف و بعض المعدات و تجهيزات التدفئة، وتم تسخير شاحنتي إطفاء و سيارة إسعاف لمنع انتشار السنة اللهب إلى باقي أرجاء المركز.

وتبقى معرفة أسباب اندلاع هذا الحريق من اختصاص المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا في الموضوع.