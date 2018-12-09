جزائريان يحصدان الجائزة الدولية للدكتور محمد مهاتير

حصد جزائريان، الجائزة الدولية للدكتور محمد مهاتير، والتي ينظمها منتدى كوالالمبور للفكر والحضارة.

فبعد استقبال البحوث المترشحة للجائزة الدولية للدكتور محمد مهاتير، والتي تجاوزت مائة مشاركة من 14 بلدا.

فإن لجنة الجائزة بناء على خلاصات التحكيم، ثمنت الأعمال العلمية الجادة والمتنافسة، وقد نال الجائزة الأساسية، أحمد مبارك سالم سعيد عبد الله، من البحرين.

فيما عادت المرتبة الثانية للجزائري، جلال قشيب، ببحث “أثر الحركات الإسلامية على عملية الانتقال الديمقراطي بماليزيا، أسلمة الديمقراطية أم دمقرطة الإسلام”.

أما فئة النساء فقد نالت الجائزة الجزائرية، سهام رحماني، ببحث “الانتقال الديمقراطي، الآليات والتحديات “التجربة المغاربية نموذجا، ألم الجبر وألم الكسر”.

وسيتوج الفائزون بالجائزة بحضور الدكتور محمد مهاتير رئيس المنتدى.

للتذكير، منتدى كوالالمبور للفكر والحضارة، منظمة عالمية تعنى بالتطوير الفكري في العالم الإسلامي، يرأسها الدكتور محمد مهاتير وأمينها العام عبد الرزاق مقري .