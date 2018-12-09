تحقيق في حسابات مزيفة "للسترات الصفراء""

بدأت السلطات الفرنسية تحقيقاتها حول استخدام حسابات إلكترونية مزيفة تهدف إلى تضخيم حركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح مصدر مقرب من هذه التحقيقات، اليوم الأحد أن "الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني" هي الهيئة المكلفة بتنسيق عمليات التحقق الجارية.

وقال المصدر أن الاستخبارات الفرنسية حذرة جدا من التلاعب بالمعلومات، لكن لا يزال من المبكر البت في مسألة صحة المعلومات التي نشرتها صحيفة "التايمز" البريطانية التي أكدت أن مئات الحسابات المزيفة تسعى إلى تضخيم ثورة "السترات

الصفراء"، فيما تقول المصادر إنها مسألة تتطلب تحقيقات كبيرة ومعقدة.

وفي هذا السياق قالت الصحيفة البريطانية إن نحو مئتي حساب على موقع تويتر تنشر صورا ومقاطع فيديو لأشخاص أصابتهم الشرطة بجروح بالغة يُفترض أن يكونوا من محتجي "السترات الصفراء" في حين تعود هذه المشاهد إلى أحداث لا تمت بصلة

إلى التظاهرات الجارية في فرنسا منذ أسابيع.

وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع على بدء تحركها، نظمت حركة "السترات الصفراء" أمس السبت يوما جديدا من التظاهرات تخللته أعمال عنف.

وتلبية لمطالب هذا التحرك الذي أنشئ على مواقع التواصل الاجتماعي، تخلت الحكومة الفرنسية عن رفع الرسوم على المحروقات الذي كان مرتقبا في جانفي .