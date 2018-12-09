منح شارة القيادة لـ “غولام” يصنع الحدث في “إيطاليا” !

صنعت صورة منح شارة القيادة لـ “فوزي غولام” في مباراة أمس السبت ضد “فروسينوني” الحدث في وسائل الإعلام الإيطالية.

حيث أكدت جل المواقع الرياضية أن هذه الصورة بين “هامسيك” و”غولام” تؤكد أن “أنشلوتي” منح روحا جديدة لهذا الفريق.

كما أن عودة “غولام” للميادين أسعدت كثيرا زملائه الذين رحبوا بعودته بطريقتهم الخاصة، وفي إشارة واضحة لثقتهم في النجم الجزائري.

كل هذه الأمور ستساعد “البارتينوبي” على تقديم مباراة كبيرة ضد “الريدز” هذا الثلاثاء في “الأنفيلد” لحساب الجولة الأخيرة في دوري المجموعات لدوري الأبطال.