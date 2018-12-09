إنتخاب مصطفى قيطوني نائبا لرئيس “أوبك” لعام 2019

انتخب ممثلو أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” خلال اجتماعهم بفيينا وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، نائبا لرئيس هذه المنظمة لعام 2019، حسبما أفاد بيان للوزارة.

كما انتخب بالإجماع خلال هذا الاجتماع الذي انعقد الجمعة بمقر المنظمة بالعاصمة النمساوية، فينا، وزير النفط الفنزويلي، مانويل سلفادور كيفيدو فيرنانديز، رئيسًا لأوبك، اعتبارا من 1 جانفي 2019، حسب نفس المصدر.

يذكر أن أعضاء أوبك والمنتجون غير الأعضاء في المنظمة الذين انضموا إلى إعلان التعاون، وعلى رأسهم روسيا، أعلنوا في نفس الاجتماع انخفاضًا مشتركًا في إنتاجهم ب 1.2 مليون برميل في اليوم لتحسين الأسعار.

ويتوزع هذا الهدف على 800 ألف برميل في اليوم تقوم بخفضها الدول الـ15 الأعضاء في منظمة أوبك و 400 ألف برميل في اليوم تخفضها الدول العشر الشريكة في الاتفاق، بما في ذلك روسيا.

وقد تم الاتفاق على هذا التخفيض، الذي يمثل أكثر من 1 بالمائة من الإنتاج العالمي، بهدف وقف هبوط الأسعار، التي تراجعت بنسبة 30 بالمائة خلال شهرين في سياق زيادة العرض في السوق.