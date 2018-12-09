فرعون:"الجزائر تمتلك أفضل شبكة انترنت في إفريقيا"

نفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، عزم مصالحها خفض أسعار الانترنت"، مؤكدة أنه " سيتم خلال سنة 2019 إطلاق عروض تجارية لاتصالات الجزائر، مشابهة لتلك التي تروج لها شركات الهاتف النقال".

وأشارت الوزيرة خلال نزولها ضيفة على الإذاعة الوطنية، اليوم الأحد، أن " الجزائر تمتلك أفضل شبكة الانترنت على مستوى القارة الإفريقية"

وكشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، أنه " تم ربط تقريبا كل ولايات الوطن بالوصلة المحورية للانترنت "2 تيرا بايت"، ما عدا ولاية إيليزي التي لا تزال قيد الأشغال لإنهاء المشروع".

وقالت وزيرة البريد أن " 48 ولاية تعرف ورشات مفتوحة لربط كل المناطق بالألياف البصرية"، مشيرة إلى أن '' الجزء الأصعب في الربط هو الكيلومتر الأخير من جهة المواطن".

وأشارت أن "المؤسسات التابعة للوزارة تولي أهمية كبيرة للعنصر البشري، عبر إخضاعه لعدة دورات تكوينية، لمواكبة التطورات الحاصلة في الميدان".

وأضافت الوزيرة أن " 7000 عامل باتصالات الجزائر خضعوا للتكوين، وذلك بعد تغيير نظام الفوترة داخل المؤسسة

وأكدت فرعون أن " كل عمال القطاع خاصة في المؤسسات المتعلقة بالاتصالات، لا يتم تثبيتهم في مناصبهم ، حتى ينجحون في دورات التكوين التي تسطرها كل من اتصالات الجزائر، موبيليس، وبريد الجزائر".

من جهة أخرى، قالت الوزيرة أن القمر الصناعي الجزائري " آلكوم سات 1" يُمكن من رؤية المناطق التي يحتمل أن يحدث فيها فيضانات"، وبالتالي –تضيف فرعون- تجنب عواقب هذه الكارثة الطبيعية.