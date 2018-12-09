"كلاسيكو الأرجنتين" يخطف أنظار العالم اليوم

تتجه أنظار محبي كرة القدم حول العالم، مساء اليوم الأحد، إلى المواجهة نارية على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" معقل نادي ريال مدريد الإسباني، في قمّة السوبر كلاسيكو الأرجنتيني التي تجمع ريفر بليت أمام بوكا جونيورز في إياب نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس، والتي تقام خارج الأرجنتين لظروف أمنية.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم الـ24 من نوفمبر الماضي، لكنها تأجلت عقب إصابة لاعبين من بوكاجونيورز، بعدما تعرَّضت حافلة الفريق لاعتداء من قِبل جماهير ريفر بليت خارج استاد المونومنتال في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوعين بالتعادل الإيجابي 2/2، وتنتظر أندية كأس العالم للأندية الفائز بالنهائي لإكمال عقد المتأهلين للبطولة التي تقام في الإمارات خلال الفترة من الـ 12 إلى الـ22 من ديسمبر الجاري.

ووصل الفريقان الأسبوع الماضي إلى مدريد لخوض المباراة، إلا أن بوكا لا يزال مصرا على تتويجه باللقب دون أن يلعب، معتمدًا على قوانين الاتحاد الدولي والقاري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 20.30 مساء بتوقيت الجزائر، الـ10:30 بتوقيت مكة، وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2 المفتوحة .