بالفيديو.. بونجاح لاعب الشهر في الدوري القطري

يواصل الجزائري “بغداد بونجاح” تقديم مستويات كبيرة مع نادي “السد”، وهو ما جعله يختار كأفضل لاعب لشهر نوفمبر في دوري القطري.

وكان بونجاح قد حطم رقم البرازيلي “كليميرسون” كأفضل هداف للدوري القطري برصيد 28 هدف.

واختار برنامج “المجلس” وقناة “الكأس” القطرية “بونجاح” للعديد من الاعتبارات خاصة أنه لا يتكلم سوى بلغة الأهداف.

وقال الجزائري: “هذه الجائزة أهديها لكل زملائي، الذين ساعدوني، وقدموا لي كل السند داخل المستطيل الأخضر”.

وأضاف: “الحمد الله وصلت للهدف الـ28 ولا تزال هناك مباريات قادمة، وان شاء الله مزال الخير لقدام وان شاء الله سنفوز بالدوري”.

وتابع: “أشاهد برنامج المجلس في بعض المرات يصيبون وفي البعض الآخر يخطئون، وأشكرهم على اختياري كأفضل لاعب”.