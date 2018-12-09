مليون زيادة في أسعار تذاكر رحلات العمرة على «الجوية السعودية» !

كل الرحلات المقبلة معنية بالقرار حتى التي حجزها أصحابها ودفعوا «العربون»

الطيران المدني منح الوكالات 5 أيام لأجل تأكيد أو إلغاء حجوزاتهم

سعر التذكرة بلغ 9 ملايين وخسائر بالملايير تتكبدها الوكالات السياحية بسبب القرار

رفع الطيران المدني السعودي أسعار تذاكر رحلاته بقرابة مليون سنتيم لكل رحلة، وذلك في قرار مفاجئ لم تهضمه أغلب الوكالات السياحية التي نزل عليها كالصاعقة، خاصة وأنها حجزت قبل أسابيع وأبرمت عقودا بذلك، في انتظار الإقلاع قبل أسبوع أو 10 أيام، حيث خيّرت الشركة السعودية للطيران هؤلاء المتعاملين بين قبول الأسعار الجديدة أو إلغاء الحجز نهائيا.

راسل الطيران المدني السعودي أغلب الوكالات السياحية والمتعاملين معه، يعلمهم بالتسعيرات الجديدة التي اعتمدها بداية من الرحلات المقبلة، بمن فيها تلك التي بيعت ولم يصل موعد إقلاعها بعد.

حيث منح هذه الأخيرة 5 أيام من أجل تأكيد أو إلغاء الحجوزات بناءً على الأسعار الجديدة.

وطالبت شركة الطيران المدني السعودي أصحاب الحجوزات على مستواها بالتقرب إلى مصالحها المختصة، من أجل تأكيد أو إلغاء حجوزاتها بناءً على أسعارها الجديدة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 17 و22 ديسمبر الجاري، مرفقة المراسلة بالأسعار التي سيتم اعتمادها عقب هذا الإعلان من مختلف مطارات الجزائر.

وبلغ سعر التذكرة بالنسبة للرحلة من مطار هواري بومدين إلى المدينة المنورة، ثم العودة من جدة إلى هواري بومدين، 9 ملايين إلا 50 دينارا.

ونفس الشأن بالنسبة للرحلة التي تنطلق من مطار وهران إلى المدينة المنورة والعودة من جدة إلى وهران إلى جانب قسنطينة المدينة وجدة قسنطينة.

في حين سعر الرحلة من مطار هواري بومدين إلى جدة والعودة من المدينة إلى الجزائر هو 8 ملايين و795 ألف سنتيم.

وجاء قرار شركة الطيران المدني السعودي هذا، بعد حجز أغلب الوكالات السياحية وإبرامها عقودا بذلك، ومنها من قدمت العربون على حجوزاتها أو دفعت قسطا من قيمة الحجز، قبل أن تفاجأ بزيادة قرابة مليون سنتيم على كل تذكرة، الأمر الذي سيلحق بها خسائرة فادحة، خاصة وأنها باعت هذه التذاكر لزبائنها على أساس السعر الأول الذي كان لا يتجاوز 81 ألف دينار.

وأشارت وكالات سياحية في تصريح لـ«النهار» إلى أن هذا القرار المفاجئ للطيران المدني السعودي، قد أوقعها في حرج كبير أمام زبائنها وألحق بها خسائر فادحة تصل إلى 300 مليون على كل رحلة.

في وقت هناك من الوكالات التي حجزت من رحتلتين إلى ثلاث رحلات حسب عدد الزبائن المسجلين لديها، خصوصا وأن هذه الفترة هي فترة تنتعش فيها تسجيلات العمرة لتزامنها والعطلة المدرسية للتلاميذ والأساتذة.