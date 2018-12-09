انطلاق دروس الدعم في 23 ديسمبر الجاري

التلاميذ سيتم تقسيمهم إلى أفواج لتسهيل عملية المتابعة

حددت وزارة التربية تاريخ 23 من شهر ديسمبر الجاري، للانطلاق في دروس الدعم التي يستفيد منها التلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، خاصة أقسام الامتحانات، على أن تدوم هذه الدروس أسبوعا واحدا، حيث تم إعطاء الأساتذة الحرية في برمجة الجدول الزمني.

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية الموزعين عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بإعلام الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة بضرورة الشروع في تقديم دروس الدعم للتلاميذ، وهذا في إطار الاستراتيجية التي تبنتها الوزارة منذ سنة 2014، للقضاء على الدروس الخصوصية.

وطالبت الوزارة مديريات التربية بإيلاء أهمية بالغة لدروس هذا الفصل الذي يعتبر من أطول فصول السنة، ويتم الاعتماد عليها في أغلب الأحيان عند صياغة أسئلة امتحانات «السانكيام» و«البيام» و«الباك».

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الوزارة كلفت مفتشي المواد إضافة إلى الأساتذة المكونين وكذا مديري المؤسسات، بتقديم الدروس حسب الحاجة وهذا في حال عدم التحاق الأساتذة للقيام بهذه الدروس.

إلى ذلك، يكون الجدول الزمني المخصص لكل مؤسسة تربوية حسب التقسيم الذي يراه مدير المؤسسة مناسبا، باعتبار أن العديد من الأساتذة سيضطرون خلال هذا الفصل إلى تعويض دروس عطلهم المرضية إن كانت الدروس والدعم في وقت واحد.

وقد عمدت العديد من المؤسسات التربوية إلى إعلام الأساتذة بضرورة تسجيل حضورهم بداية من 23 ديسمبر الجاري، وهذا حسب البرنامج الذي يتكفل مدير المؤسسة بإنجازه، قصد السماح لكل التلاميذ بالاستفادة من هذه الدروس.

وشددت الوزارة في تعليمتها الموجهة إلى المديريات على ضرورة الالتزام بهذه الدروس، كما أكدت أن المتغيبين ستسلط عليهم عقوبات تصل حتى الخصم من الأجر، إضافة إلى حرمانهم من منحة المردودية التي يتقاضونها.

وجددت الوزارة تأكيدها على أنه لابد من إعلام الأولياء، عن طريق عقد اجتماع تحسيسي لجمعية أولياء التلاميذ مع توجيه مراسلة مكتوبة موجهة لكل ولي لإعلامه بأهمية الدعم البيداغوجي وأهدافه وكيفية تنظيمه، وما ينجر عنه من منفعة في تحضير الامتحانات الرسمية.

في حين ذكّرت التلاميذ بضرورة إحضارهم لترخيص كتابي موقع من قبل أوليائهم، للسماح لهم بالمشاركة في حصص الدعم المؤطرة أو المراجعة ضمن أفواج.