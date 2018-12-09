8 ملايين «روميز» على سيارة «بيكانتو»

مجمع «غلوبال موتورز» يطلق عرضا صالحا إلى غاية 15 ديسمبر بمناسبة مشاركته في صالون وهران للسيارات

عرض «سورينتو» و«سبورتيج» الجديدتين و«بيكانتو» و«ريو» المجهزتين بـ«سيرغاز»

أعلنت شركة «كيا الجزائر» فرع مجمع «ڤلوبال موتورز» عن إطلاق تخفيضات خاصة على سيارة «كيا بيكانتو جي تي لاين» بـ8 ملايين سنتيم، وذلك بداية من اليوم إلى غاية 15 ديسمبر، كما سيتم تقديم طرازي «سورينتو وسبورتيج» الجديدتين إلى جانب «بيكانتو وريو» المجهزتين بالسيرغاز «GPL».

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن شركة «كيا الجزائر» فرع مجمع «ڤلوبال موتورز» ستشارك بصالون وهران للسيارات، الذي سينطلق اليوم في طبعته الثامنة عشر، بمشاركة كل العلامات المسوقة والمركبة في الجزائر هذه السنة.

أين قدمت الشركة تخفيضات على سيارة «كيا بيكانتو جي تي لاين» بـ8 ملايين سنتيم، كما سيتمكن زبائن «كيا الجزائر» من شراء سيارة «كيا بيكانتو جي تي لاين» والاستفادة من التخفيضات عبر جميع نقاط البيع المعتمدة عبر ولايات الوطن.

كما ستقوم علامة «كيا» المسوقة من طرف «كيا الجزائر» بتقديم طرازي «سورينتو وسبورتيج» الجديتين إلى جانب «بيكانتو وريو» المجهزتين بالسيرغاز «GPL»، فيما سيتمكن المستهلكون من الاستفادة من التسليم الفوري للسيارات «كيا الجزائر».

للإشارة، أعلنت سابقا شركة «كيا الجزائر» تخفيضات تصل إلى 3 من المئة مع افتتاح صالون الإنتاج الوطني بولاية باتنة، الذي عقد من 07 إلى 11 نوفمبر 2018، لفائدة كل زبائنها المهنيين في قطاع الوظيف العمومي على مستوى الولاية، بالنسبة لكامل طرازاتها بالجزائر التي تخرج من مصنعها «ڤلوفيز» ببلدية جرمة.

إضافة إلى عروض مميزة اختلفت بين ما أخذ شكل تخفيضات هامة في الأسعار وضمان خدمة التسليم الفوري لطرازاتها.

كما تتفاوت حسب القيمة الإجمالية للسيارة، بالإضافة إلى لوحة ترقيم 2019، حيث انطلقت في ولاية باتنة فقط ابتداءً من 15000 دينار إلى 60000 دينار مع اشتراط جلب شهادة عمل.

للإشارة المشاركون في الصالون، يمثلون معظم الشركات الناشطة في مجال تركيب السيارات والشاحنات والدراجات النارية، بتشكيلات متنوعة من سيارات سياحية نفعية وشاحنات وآليات مختلفة، تحت شعار «الإنتاج الوطني للسيارات تنوع وتطور».