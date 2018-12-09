سوفاك تخطط لإطلاق سيارات كهربائية في الجزائر

تعود سوفاك الى معرض السيارات بوهران بعد ثلاث سنوات من الغياب، لكن هذه المرة بعروض قوية، فمجمع مراد عولمي يعتزم إدخال السيارات الكهربائية إلى الجزائر.

وقال جليل داودي، مدير فولكسفاغن الجزائر، في ندوة صحفية مشتركة عقدها السبت في وهران مع مسؤولي علامات أخرى (سيات، أودي، سكودا): “نحن نعمل من أجل إدخال السيارة الكهربائية إلى الجزائر. لكنه لن يكون في عام 2019 “، غير أنه يبقى مشروعا في طاولة مسؤولي سوفاك.

وفي تعليقه على تصريح وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي الذي قال إن الجزائر لن تصنع السيارات الا بعد 20 أو 30 سنة، قال داودي إن وزير الصناعة على حق وهو ما وقع في العديد من الدول الأخرى، لكنه قال إن هذه الصناعة يمكن أن تتشكل في أقل من ذلك، بين 15 إلى 20 سنة.

وأضاف “خذ مثال جيراننا. التونسيون بدؤوا صناعة السيارات عام 2000. واليوم هم يحققون نتائج جيدة”.

كما أكد أن هذا ما تسعى سوفاك الى تجسيده، حيث تهدف الى أن تصبح مصنعا لمكونات السيارة، وأضاف “لدينا استراتيجية وبعد خمس سنوات ، سيكون معدل الادماج أكبر من نسبة 40 بالمئة”.