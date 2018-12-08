اللاعبون الجزائريون “محليون” في البطولة التونسية

تغيرت وضعية اللاعبين الجزائريين المحترفين في البطولة التونسية، وباتوا محسوبين على اللاعبين المحليين وغير أجانب، بعد مصادقة الاتحاد التونسي لكرة القدم، الجمعة، على قرار اعتماده اللاعب المغاربي، وتحديدا دول والجزائر والمغرب ومصر وليبيا، كلاعب غير أجنبي في الدوري التونسي الممتاز.

ويعتبر القرار اللاعبين المنتمين للاتحادات المنضوية تحت راية اتحاد شمال أفريقيا (الجزائر، المغرب، مصر، ليبيا) كلاعبين محليين، ابتداء من تاريخ 19 ديسمبر 2019، وجاء في التفاصيل أن القانون الجديد يهم نوادي الرابطة المحترفة الأولى للدوري التونسي فقط، ويستثني هذا القانون حراس المرمى المحترفين مع فرقهم.

وسبق للعديد من اللاعبين الجزائريين وأن احترفوا في البطولة التونسية وصنعوا الحدث بتألقهم ومساهمتهم بشكل فعّال في قيادة فرقهم إلى منصات التتويج محليا وقاريا، آخرهم يوسف بلايلي مهاجم الترجي التونسي الذي توج الموسم الماضي رفقة فريقه برابطة أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري، وقبله المهاجم بغداد بونجاح مع النجم الساحلي الذي توج بكأس “الكاف”.

وسيسمح هذا القرار للأندية التونسية بانتداب اللاعبين من الجزائر بعدد غير محدود، وهذا ما سيصب أيضا في مصلحة اللاعبين الجزائريين الطامحين إلى خوض تجربة في البطولة التونسية وتغيير الأجواء، مع العلم أن مهاجم نادي بارادو الطيب مزياني أنهى مفاوضاته مع إدارة الترجي التونسي وبصفة شبه رسمية سيوقع لهذا النادي.

ومن المرتقب أن يفتح قرار الاتحاد التونسي الباب أمام اتحادات أخرى من شمال إفريقيا للسير على نفس المنوال، فمن غير المستبعد أن يتم اتخاذ قرار مماثل في المغرب وفق ما تداولته أمس مصادر إعلامية، ولم لا في الجزائر أيضا، كونه يخدم مصلحة الكرة في المنطقة، في وقت قال خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، إن قرار تونس باعتبار لاعبي شمال أفريقيا محليين، لا يعني بالضرورة أن الأمر مطروح في مصر. وأكد لطيف، في تصريحات له، أن أمر اعتبار لاعبي شمال أفريقيا محليين، لم يناقش من الأساس في أي من اجتماعات اتحاد الكرة المصري، وبالتالي هو غير مطروح للتنفيذ. وكان اتحاد الكرة المصري، قد تعرض لعاصفة من الهجوم والنقد، عقب تسريبات خرجت بمناقشة اعتبار لاعبي شمال أفريقيا محليين، قبل أن يتراجع هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، ويؤكد أن الأمر مستبعد.