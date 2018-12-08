لازيو يرصد 10 ملايين أورو لِضمّ براهيمي

رصدت إدارة نادي لازيو روما الإيطالي مبلغ 10 ملايين أورو، لِانتداب اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي.

فضلا عن ذلك، التزمت إدارة نادي لازيو روما الإيطالي بِتسديد منحة الإمضاء قيمتها 4 ملايين أورو، وأجرة سنوية قيمتها 3 ملايين أورو يقبضها ياسين براهيمي. على أن تُبرم الصفقة في الأيام القليلة المقبلة وينتقل الدولي الجزائري الصيف القادم، تقول صحيفة “روكورد” البرتغالية الصادرة، السبت، التي أضافت أن مسؤولي لازيو يُسابقون الزمن حتى لا تفوتهم الصفقة.

وتنقضي مدّة عقد متوسط الميدان ياسين براهيمي (28 سنة) مع نادي بورتو البرتغالي، الصيف المقبل. حيث تعتبر قيمة الإنتقال المالية المُشار إليها معقولة جدا استنادا إلى اقتراب فترة رحيل الدولي الجزائري.

ويحتل لازيو روما المركز الخامس، بعد خوضه 14 مباراة في بطولة إيطاليا للموسم الحالي.

هذا وكان براهيمي قد تألّق في مباراة فريقه بورتو والضيف بورتيمونينسي مساء الجمعة، ضمن إطار الجولة الـ 12 من عمر بطولة البرتغال. حيث سجّل النجم الجزائري هدفا في الدقيقة الـ 59، وقدّم عروضا طيّبة.

وفاز بورتو في هذه المباراة بِنتيجة (4-1)، فبات في الريادة بِرصيد 30 نقطة، مُتقدّما عن المُطارد سبورتينغ لشبونة بِفارق 5 نقاط، مع ناقص مباراة مُتأخّرة لِهذا النادي الأخير. ويشغل فريق بورتيمونينسي الرتبة الـ 11 بِمجموع 14 نقطة.

ورفع براهيمي غلّته إلى 3 أهداف بِزيّ فريق بورتو، في بطولة البرتغال للموسم الحالي.

وتُظهر صور شريط الفيديو في الرابط الإلكتروني المُرفق أدناه، الهدف “الأنيق” الذي وقعه ياسين براهيمي في مرمى بورتيمونينسي.