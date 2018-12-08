بالفيديو..الحاج لخضر يتضامن مع الفنان رضا سيتي 16

نشر الفنان الكوميدي لخضر بوخرص المعروف بالحاج لخضر، فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتضامن مع الفنان رضا سيتي 16، مطالبا بمحاكمته أو تمكينه من الافراج المؤقت.

وقال بوخرص الذي كان يتوسط ابني الفنان رضا سيتي 16 إن هذا الأخير أعطى الكثير للفن، داعيا الى الافراج المؤقت عنه، كما تم مع أساء أخرى على غرار الفنان بوعكاز واللاعب فضيل دوب وغيرهما.

وقال الخاج لخضر “نحن الفنانين صرنا نستحي من المشي في الشارع، بسبب أسئلة الناس، متى يعتقلونكم أنكم ومتى يأتي دوركم..”.