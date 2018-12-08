"الجزائر محصنة ولا تخشى على إسلامها"

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى اليوم السبت بوهران أن الجزائر التي تضمن ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين "محصنة ولا تخشى على إسلامها".

وذكر عيسى عقب اختتام مراسيم تطويب 19 شخصية دينية كاثوليكية على مستوى كنيسة "سانتا كروز" بمرتفع مرجاجو بوهران بأن "احتضان الجزائر لهذه العملية الدينية التي لا تخص المسلمين تثبت بأبعادها الحضارية والعالمية بأن الجزائر متفتحة على الآخرين وأنها محصنة ولا تخشى على إسلامها".

وأكد في نفس الصدد قائلا أن "حضوري لهذا الاحتفال ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أعطى معناه السياسي لا سيما بالنظر إلى الدستور الجزائري الذي يكرس في مادته 47 حرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين ويضمنها".

وأضاف أنه "لم يعد لأحد الحق في أن يشكك في مقتل رهبان تيبحرين مثلهم مثل رجال الدين الآخرين الذين سقطوا ضحايا همجية الإرهاب الأعمى الذي لم يستثن أيضا 114 إمام من الضحايا"، لافتا إلى أن "أهالي هؤلاء الضحايا من رجال الدين غير المسلمين قد اعترفوا بمصالحتنا الوطنية وكذا دموية وعميان آلة الإرهاب التي عرفتها الجزائر في التسعينيات والتي جاء قانون السلم والمصالحة الوطنية لطي صفحتها".

وهنأ الوزير بالمناسبة الجزائر بالتنظيم المتميز الذي عرفته مراسم تطويب رجال الدين الكاثوليك الذين سقطوا ضحية الإرهاب والذين فضلوا المكوث بالجزائر رغم الأزمة، مبينا أن "ذلك كان رسالة للعالم بأن الجزائر هي بلد التعدد والتقيد والتفتح من خلال تصدريها لتجربتها في السلم والتعايش بسلام والوقاية من التشدد".

يذكر أن مراسم التطويب شهدت حضور حوالي 1.400 شخص بساحة الكنسية "سانتا كروز" ووفود ممثلة للعديد من الدول المسيحية من شخصيات سياسية ودبلوماسية ورجال الدين وكذا عائلات الشخصيات الدينية الكاثوليكية الـ 19 موضوع التطويب.

كما عرفت أيضا حضور أئمة من الجزائر وكذا شيخ الطريقة العلاوية بمستغانم خالد بن تونس وممثلي المجتمع المدني بوهران.