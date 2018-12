دونالد ترامب "يستغلّ" احتجاجات السترات الصفراء في باريس!

استغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم السبت ، الأحداث الجارية في العاصمة الفرنسية باريس ، لتجديد دعوته إلى إلغاء اتفاق باريس للمناخ الذي انسحبت منه بلاده منتصف العام الماضي.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر:"إنه يوم مأساوي في باريس" ، مشيرا إلى استمرار احتجاجات "السترات الصفراء" ضد ارتفاع أسعار المحروقات ، وتابع :"ربما حان الوقت لإلغاء اتفاق باريس السخيف والمكلف للغاية وإعادة الأموال إلى الشعب ( الفرنسي ) في شكل ضرائب أقل"، مشيرا إلى أن بلاده على الرغم من انسحابها من الاتفاق كانت البلد الوحيد الذي سجل تراجعا في مستوى الانبعاثات ( الغازية ) العام الماضي".

Very sad day & night in Paris. Maybe it’s time to end the ridiculous and extremely expensive Paris Agreement and return money back to the people in the form of lower taxes? The U.S. was way ahead of the curve on that and the only major country where emissions went down last year!