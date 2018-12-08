دونالد ترامب "يستغلّ" احتجاجات السترات الصفراء في باريس!

استغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم السبت ، الأحداث الجارية في العاصمة الفرنسية باريس ، لتجديد دعوته إلى إلغاء اتفاق باريس للمناخ الذي انسحبت منه بلاده منتصف العام الماضي.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر:"إنه يوم مأساوي في باريس" ، مشيرا إلى استمرار احتجاجات "السترات الصفراء" ضد ارتفاع أسعار المحروقات ، وتابع :"ربما حان الوقت لإلغاء اتفاق باريس السخيف والمكلف للغاية وإعادة الأموال إلى الشعب ( الفرنسي ) في شكل ضرائب أقل"، مشيرا إلى أن بلاده على الرغم من انسحابها من الاتفاق كانت البلد الوحيد الذي سجل تراجعا في مستوى الانبعاثات ( الغازية ) العام الماضي".