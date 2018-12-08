حزب ينظم تجمعا في وجدة لتحسين العلاقات الجزائرية المغربية

نظم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الجمعة، في مدينة وجدة بالمغرب (بالقرب مع الحدود مع الجزائر)، تجمعا شعبيا تحت شعار “المغرب والجزائر ، قاطرة مستقبل المغرب العربي”، وفقا لما أوردت تقارير إعلامية مغربية.

وحضر ممثلو الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني المغربي هذا التجمع، الذي أكدوا فيه أن المغرب والجزائر ، بتاريخهما المشترك ، تزخران بإمكانية هائلة، يمكن أن يتم من خلالها تحقيق أهداف التنمية والتكامل والتقدم ذات الفوائد الإيجابية للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأوضح السكرتير الأول من الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشقر، أن عقد هذا الاجتماع في جدة هو “تذكير بالأدوار التاريخية والاستراتيجية لهذه المدينة القديمة في الشراكة بين الشعبين، ففي لحظات الفرح كما الشدة، تم الدفاع عن المصالح المشتركة ومكافحة الاستعمار “، تقارير نفس المصدر.

ودعا الأشقر أيضا للحفاظ على الذاكرة الجزائرية المغربية بحيث الأجيال الشابة يمكن قراءتها، مدعيا أن حزبه أطلق مبادرة لجمع كل الوثائق التي تحتوي على التاريخ المشترك وتسجيل شهادات من عاينو تلك الاحداث.

وأضاف لشقر “في إطار من السلام والاستقرار ، يمكننا مواجهة تحدي التنمية المشتركة من خلال حشد إمكاناتنا من أجل تحقيق شراكات اقتصادية ناجحة ومولدة للثروة”.