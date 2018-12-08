بونجاح من أفضل اللاعبين الذين شاهدتهم في حياتي

هنأ البرتغالي جوزفالدو فيريرا مدرب السد القطري، لاعبي فريقه على مردودهم خلال مباراة الشحانية والتي انتهت لمصلحتهم بنتيجة 4 – 1 ، ضمن الاسبوع الخامس عشر من دوري نجوم قطر.

وعن تحطيم بغداد بونجاج للرقم القياسي ، قال فيريرا : “أتقدم بالتهنئة لبغداد على كسر هذا الرقم في الدوري وهو أيضا حطم الرقم الأسيوي وهذا النجاح ليس له فقط ولكن للفريق الذي يساعده على ذلك، وبالنسبة لي بونجاح هو أفضل اللاعبين الذين شاهدتهم في حياتي وهو لاعب رائع يسجل ويمرر لزملائه ويصنع أيضا أهداف وهنيئاً له وهو دائماً محطم الأرقام وجلب لنا الكثير من الأوقات السعيدة بسبب أهدافه وانأ أثق انه سيسجل العديد من الأهداف وسيكون من الصعب تحطيم أرقامه”.