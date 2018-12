بصم اللاعب الدولي الجزائري السعيد بن رحمة على هدف جديد مع فريقه “برينتفورد” أمسية اليوم السبت ضد “سوانزي سيتي”.

في الجولة ال21 من الدرجة الأولى الإنجليزية.

وقلص بن رحمة النتيجة لفريقه في الدقيقة ال69 بعد أن كانوا مُنهزمين بثلاثية لهدف.

Fan view of Saïd Benrahma’s ?? wonderful freekick to put Brentford within a goal of equalizing vs Swansea pic.twitter.com/p8oPkr9d2Q