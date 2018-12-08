“صاروخ أرض- جو” من آدم الوناس!

سجّل اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس مساء السبت، ثاني هدف له بِألوان فريق نابولي في بطولة إيطاليا للموسم الحالي.

فاز نابولي بِرباعية نظيفة على الزائر فروزينوني، ضمن إطار الجولة الـ 15 من عمر بطولة إيطاليا.

وسجّل متوسط الميدان آدم الوناس هدف نابولي ضد فروزينوني، في الدقيقة الـ 40. حيث سدّد كرة “صاروخية” من بعد حوالي 25 مترا، سكنت شباك حامي العرين التعيس ماركو سبورتيلو حارس مرمى فروزينوني. كما تُظهره صور شريط الفيديو في الرابط الإلكتروني المُرفق أدناه.وشارك آدم الوناس أساسيا في هذه المباراة، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 73، بِزميله في نفس الخط أمين يونس. وحينها كان فريقهما نابولي مُتقدّما في النتيجة بِثلاثية نظيفة.

وبات آدم الوناس بعد مواجهة فروزينوني وقد شارك في 6 لقاءات مع نابولي، في بطولة إيطاليا للموسم الحالي، نصفها بِصفة لاعب أساسي، مُسجّلا هدفَين.