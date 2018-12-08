ترحيل جثث الحراقة من إيطاليا الى الجزائر الاثنين المقبل

سيتم ترحيل المهاجرين الجزائريين الذين غرقا في سواحل كالياري (جزيرة سردينيا) بإيطاليا، الاثنين المقبل، بحسب ما أعلن عنه اليوم السبت 8 ديسمبر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف.

وقال بن علي شريف أنه ومنذ أن أعلنت الصحافة الإيطالية، يوم 17 نوفمبر الماضي غرق قارب يحمل جزائريين قبالة سواحل سردينيا، اتخذت مصالحنا الدبلوماسية والقنصلية في إيطاليا خطواتها لدى جميع المؤسسات الإيطالية المختصة (وزارة الداخلية، السلطات القضائية والشرطة) لكي تتعرف على الغرقى، بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية.

وأضاف أنه بعد إجراء طويل، ابتعته يوميا سفارتنا في روما والخدمات المركزية لوزارة الخارجية، وبالتنسيق مع أسر الضحايا ، تم تحديد هوية الجثتين التين تم انتشالهما يوم 28 نوفمبر.

واضاف ان “المدعي العام المختص إقليميا وافق يوم 4 ديسمبر الحالي على الافراج عن الجثتين، وذلك بفضل الجهود الحثيثة من سفارتنا في روما” وأضاف قائلا أن “الإجراءات المتعلقة إعادة الجثث تم الانتهاء منه ، ومن المقرر وصولهم إلى الجزائر العاصمة يوم الاثنين 10 ديسمبر ، 2018 “.