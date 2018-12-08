الجزائر تستورد السمك من موريتانيا وفتح خط جوي مع دكار وباماكو

كشف المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية للبضائع يحيى حسناوي ، في تصريح لـ TSA عربي ، أنه تم فتح الخط الجوي الجديد لنقل البضائع والسلع بين موريتانيا والجزائر رسميا في شهر نوفمبر.

وأضاف أن الجزائر سوف تستورد السمك من نواكشوط أو نواديبو عبر هذا الخط الجوي كمرحلة أولية، حيث تم الاسبوع الفارط تحديد متعاملين اقتصاديين اثنين مختصين في مجال السمك ومن الممكن أن يحصلوا في القريب العاجل على ترخيص يمكنهم من استيراد السمك من موريتانيا وهذه الأخيرة هي الأخرى مستعدة لتصدير السمك للجزائر.

وأكد محدثنا ، على هامش افتتاح الطبعة الثالثة الدولية لملتقى النقل والامداد واللوجيستيات وتخزين المنتجات “سيتام”،أن الجزائر هي الاخرى سوف تصدر مختلف منتجاتها نحو نواكشوط من” مواد الغذائية ، أجهزة كهر ومنزلية والكترونية ..... الخ ” ، كاشفا أنه بعد فتح خط جوي بين الجزائر وموريتانيا ، هم الان بصدد دراسة فتح خط جوي بين كل من الجزائر ودكار، وبين الجزائر وباماكو ، وذلك وفقا للاستراتيجية التي انتهجتها الحكومة الجزائرية بتوجيه بوصلتها نحو افريقيا بالتصدير نحو افريقيا .