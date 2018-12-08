لاستقبال السفن الضخمة: مجلس مساهمة الدولة يدعم ميناء جن جن بـ 6 مليار دينار

كشف المدير العام لميناء جن جن بولاية جيجل عبد السلام بواب ، في تصريح لـ TSA عربي ، أنه تم الموافقة على انشاء رصيف جديد داخل ميناء جن جن بولاية جيجل ، من طرف مجلس مساهمة الدولة خلال الاسبوع الفارط ، بغلاف مالي قدره 6 مليار دينار ، وهذا الرصيف موجه للسفن الكبيرة ، و سيكون بعمق 18 متر ، لاستيعاب السفن الكبيرة التي تصل حمولتها الى 170 ألف طن .

وأكد محدثنا ، على هامش افتتاح الطبعة الثالثة الدولية لملتقى النقل والامداد واللوجستيات وتخزين المنتجات “سيتام” تحت عنوان” الصين ” ، أن سنة 2019 ستكون سنة تصدير بامتياز لمختلف المنتجات الجزائرية عبر ميناء جن جن .