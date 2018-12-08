9 دول تتنافس على منصب نائب رئيس البرلمان العربي

شهدت جلسة البرلمان العربي، اليوم السبت، المخصصة لانتخاب رئيس البرلمان الجديد ونوابه، منافسة بين 9 دول هي مصر وليبيا والإمارات وعمان وقطر والبحرين والسودان والأردن والجزائر، على منصب نائب رئيس البرلمان العربي.

يأتي ذلك عقب إعادة انتخاب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي رئيسا للبرلمان.

وتقدم 9 نواب للترشح على منصب نائب رئيس البرلمان هم أبو صلاح شلبي: ليبيا، وخالد بن زايد: الإمارات، وراشد الشامسي: سلطنة عمان، وسعد الجمال: مصر، وعائشة المناعي: قطر، وعادل العسومي: البحرين، وعبدالرحمن محمد على سعيد: السودان، ومنال دمور: الأردن، ويوسف رحماني: الجزائر.