اليابان يفتح الباب لمئات الآلاف من المهاجرين لمواجهة تبعات الشيخوخة

ينتظر أن يفتح اليابان الباب واسعا لمئات الآلاف من المهاجرين، بداية من شهر أفريل المقبل، لمواجهة نقص اليد العاملة، في عدد من المجالات الانتاجية والخدمات، بعد أن وافق البرلمان الياباني، اليوم السبت 8 ديسبمر، على مشروع قانون لإصلاح نظام التأشيرات.

ويغطي نظام التأشيرات الجديد 14 مجالا يعاني نقصا في العمالة، مثل البناء والتشييد والزراعة والمطاعم ورعاية كبار السن، بحسب موقع “الجزيرة.نت”.

وسيوفر النظام الجديد نوعين من التأشيرات، وسيمنح أحد النوعين الفرصة للمتدربين لتمديد تأشيراتهم خمس سنوات أخرى إذا تمكنوا من اجتياز اختبار لغوي أساسي..

والنوع الثاني سيمنح تأشيرات دخول طويلة الأجل إلى العمال ذوي المهارات العالية والخبرة الذين سيكون بمقدورهم إحضار أسرهم أيضًا، على عكس العمال في الفئة الأولى.

ويوجد حالياً حوالي 1.28 مليون عامل أجنبي في اليابان مقابل 680 ألفا فقط عام 2012.

وكانت اليابان تقليدياً تعارض الهجرة ولا تستقبل أي لاجئين، ولكنها تكافح حاليا للتعامل مع تبعات شيخوخة السكان بسرعة.

وقدمت حكومة رئيس الوزراء المحافظ شينزو آبي مشروع القانون رغم انتقادات شديدة من المعارضة التي قالت إن مشروع القانون لا يفعل ما يكفي لمعالجة المخاوف بشأن ظروف المعيشة والعمل للمهاجرين.