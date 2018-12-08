أزمـــة دواء فــي فـرنـســـا.. والجزائـــر تســـارع إلى الاستيــراد لتأميــن المخـــازن..!

مخابر ومصنّعو دواء فرنسيون يكشفون وجود عجز في الصناعة الصيدلانية

حذّرت المخابر الفرنسية ومصنّعو الدواء من وقوع ندرة حادة وتذبذب في عدد من الأدوية خلال سنة 2019، بسبب عجز الحكومة الفرنسية في مجال الصناعة الصيدلانية. وبالموازة، اتخذت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، احتياطاتها من خلال الإسراع في إعداد البرامج الثانوية لاستيراد الأدوية والتوقيع عليها قبل نهاية السنة.

وكشف تحقيق صحافي أعدّته مجلة «ماريان» الفرنسية عن تحذيرات أطلقتها عدّة مخابر فرنسية ومصنعي أدوية، حيث دقت ناقوس الخطر من مغبة تكرار سيناريو الندرة في الأدوية الخاصة بعدد من الأمراض التي سجّلت سنة 2017، وهذا بداية من سنة 2019، ليشرع العديد من مصنعي الدواء في وضع مخطط لتسيير الندرة.

وانتقد التحقيق، الذي اطّلعت «النهار» عليه، عجز الحكومة الفرنسية في الصناعة الصيدلانية، مستدلا بتحذيرات من ندرة دواء مرض الشلل الرعاش «باركينسون»، ويتعلق الأمر بأقراص «سينميت» من مخبر MSD الفرنسي فرع من المخبر الأمريكي MERCK، وهو دواء يعمل على زيادة نسبة الدوبامين في المخ، لأنه في حال نقصت مادة الدوبامين في الدماغ يؤدي إلى حدوث مرض شلل الرعاش، حيث يتناول هذا الدواء أكثر من 45 ألف مريض.

وتقدم المرضى بشكوى لدى العدالة الفرنسية بتهمة تعريض حياة المرضى للخطر، حيث ساهم في عريضة التوقيعات أكثر من 25 ألف موقع في ظرف سنة واحدة.

من جانبه، أوضح المخبر الفرنسي MSD بأن سبب هذه الندرة راجع إلى صعوبات في سلسلة الإنتاج، إلى جانب الخروقات المسجلة من حيث التأخر في الإنتاج، مما تسبب في عجز في تلبية الاحتياجات بنسبة بـ44 من المئة، بالإضافة إلى جانب صعوبات في التموين بالمادة الأولية بنسبة 17 من المئة، والمشاكل والنقائص المسجلة في المنتوج النهائي بنسبة 13 من المئة، لكن السبب الرئيسي ندرة هذا المخزون تعود إلى نقص تمويل المنتوج الصيدلاني.