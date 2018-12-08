الأول من نوعه في بلد مسلم.. تطويب الرهبان الـ19 اليوم في وهران

يتم اليوم السبت 8 ديسبمر، اقامة مراسيم تطويب الرهبان الكاثوليك ال 19 الذين توفوا بالجزائر خلال العشرية السوداء و ذلك على مستوى كنيسة السيدة العذراء “سانتا كروز” التي تم افتتاجها أمس الجمعة بعد ترميمها.

وكان قد وصل مبعوث البابا فرونسوا الكاردينال جيوفاني انجيلو بيتشو عميد مجمع دعاوى القديسين ظهيرة الجمعة إلى وهران، و عبر ممثل رأس الكنيسة الكاثوليكية في تصريح للصحافة عن “شكره للدولة الجزائرية ورئيسها الرئيس بوتفليقة على تعاونهم في تنظيم ونجاح الاحتفال بتطويب الرهبان ال 19 الذين ماتوا في الجزائري و المنتظر يوم غد السبت في وهران”.

و أضاف الكاردينال أن “هذا الحدث فرصة لتجديد التزام الكنيسة، التي يمثلها أسقفي الجزائر العاصمة ووهراني والتعبير عن أخوتها وصداقتها مع الشعب الجزائري”.

من جانبه أكد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف الذي كان في استقبال ضيف الجزائر على أهمية هذا الحدث الأول الذي يتم تنظيمه خارج الفاتيكان، و عن التعليمات والإرشادات التي أعطاها الرئيس بوتفليقة لنجاحها.