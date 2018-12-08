وفاة جزائري في مركز لاحتجاز المهاجرين في المملكة المتحدة

توفي جزائري يبلغ من العمر 51 سنة، الأحد الماضي في المملكة المتحدة، أثناء احتجازه في مركز اعتقال للمهاجرين، في انتظار ترحيله من مطار هيثرو في لندن، بحسب ما ذكرت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية، الجمعة.

وجاء إعلان الوفاة من طرف وزارة الداخلية البريطانية، حيث قال متحدث باسم الوزارة “فكرنا منشغل مع عائلته في هذا الوقت الحزين”، وقالت الداخلية “كما هو الحال مع أي حالة وفاة في الحجز ، فقد تم إبلاغ الشرطة وأحيلت القضية إلى أمين المظالم في السجون والمراقبة”، مضيفًا أنه “لن يتم تقديم أي تعليقات أخرى، في وقت تستمر التحقيقات”.

ولم يحدد المصدر ملابسات الوفاة ، كما لم تذكر صحيفة الإندبندنت” هوية المتوفى إلى أنها أشارت الى أن أسرة الفقيد تم إبلاغها.

ويأتي إعلان وفاة المواطن الجزائري في سياق كشف النقاب عن أن موقع هرمندزوورث ، وهو أكبر مركز احتجاز في أوروبا ، لديه أكبر عدد من حالات الحاق الأذى بالنفس، في المملكة المتحدة، وتم إحصاء نحو 150 حالة بين المحتجزين تطلبت المساعدة الطبية خلال فترة 20 شهرًا من جانفي 2016 إلى أوت 2017.