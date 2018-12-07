بالفيديو.. تدشين كنيسة النجاة وساحة العيش معا بسلام بقلعة سانتا كروز في وهران

حضر مسؤول أمانة الفاتيكان “انجيلو بيتشو” الممثل الشخصي للبابا فرانسيس رفقة وزير الشؤون الخارجية على تدشين كنيسة سيدة النجاة وساحة العيش معا بسلام.

أين أعرب عن سعادته لمقترح تطويب الرهبان السبعة تيبحرين و12 راهبا مسيحيا، الذين إغتيلوا من قبل الجماعات الإرهابيةخلال العشرية السوداء بكنيسة سانتا كروز.

والتي تعتبر عنوان التدين الكاثوليكي حيث ستقام طقوس تطويب الرهبان حتى يرتفعوا إلى درجة السعداء حسب الديانة المسيحية.