إصابة 33 فلسطينيا جراء قوات الاحتلال للمتظاهرين شرقي قطاع غزة

أصيب 33 فلسطينيا هذا الجمعة جراء قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقمع المشاركين في فعاليات مسيرة العودة السلمية شرق قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية ان قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين على مقربة من السياج الفاصل شرق القطاع ما أدى لإصابة 33 مواطنا بجروح أحدهم وصفت جروحه بالحرجة وآخرين بالاختناق تم علاجهم ميدانيا.

وبدأ المتظاهرون عصر اليوم بالتوافد إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ37 من مسيرة العودة الكبرى.

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ 30 من مارس الماضي في مسيرات سلمية قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948وكسر الحصار عن غزة.

ويقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات السلمية حيث يطلق النار وقنابل الغاز السام والمسيل للدموع على المتظاهرين ما أدى لمقتل 247 فلسطينيا منهم 11 احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصاب 22 ألفا آخرين منهم خمسمائة في حالة خطيرة.

وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمط البة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما ولإحياء ذكرى انتفاضة الحجارة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي فور انطلاق المسيرة ، بينما اعتلى عدد من الجنود أسطح منازل المواطنين وأطلقوا الرصاص صوب المشاركين في المسيرة قنابل الغاز السام المسيل للدموع ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.