أوبك تقرر رسميا خفض الإنتاج بـ800 ألف برميل يوميا إبتداء من جانفي 2019

أكد وزير الطاقة الإماراتي، رئيس الدورة الحالية لاجتماع أوبك، سهيل المزروعي، أنه تم إعفاء إيران وفنزويلا وليبيا من خفض الإنتاج النفطي المقرر بمقدار 800 برميل يوميا لـ2019.

وقال المزروعي، خلال مؤتمر صحفي لوزراء طاقة الدول المشاركة في اتفاقية "أوبك+" لخفض إنتاج النفط: "فقط هذه الدول الثلاث، وهي إيران وفنزويلا اللتان تخضعان للعقوبات، وليبيا التي تعيش وضعا اقتصاديا صعبا، حصلت على الإعفاء من خفض الإنتاج".

وأكدت المزروعي أن أعضاء منظمة "أوبك" اتفقت على خفض الإنتاج بواقع 800 ألف برميل يوميا خلال النصف الأول من العام 2019، و400 ألف برميل لغير الأعضاء في المنظمة والموقعة على اتفاقية "أوبك+".

وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان إن اجتماع مقبلا للجنة الوزارية لمتابعة اتفاقية "أوبك+" سيعقد في أبريل القادم لتحليل الصفقة، مضيفا أن حصة بلاده في خفض الإنتاج المقرر 140 ألف برميل يوميا.

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن الرياض ستخفض الإنتاج النفطي إلى 10.2 برميل يوميا من المستوى الحالي 10.7 برميل، مشددا على أن بلاده ستتحمل أكبر الأعباء في إطار اتفاقية "أوبك+" المحدثة.

وأضاف أن الكثير من الدول المستهلكة للنفط السعودي رفعت حجم احتياطياتها من النفط في الفترة الماضية، ولذلك تشتري كميات أقل من المملكة.

وأشار الفالح إلى أن دول "أوبك+" أظهرت في الأشهر الستة الماضية أنها تستطيع خفض أو رفع الإنتاج تبعا لاحتياجات السوق.