وزير الخارجية التونسي: اتحاد المغرب العربي بدون الجزائر والمغرب لا وجود له

أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن تصفية العلاقات المغربية ـ الجزائرية مسألة أساسية لتفعيل اتحاد المغرب العربي.

وقال الجهيناوي في تصريح خص به موقع "عربي21": "لقد استبشرنا خيرا بتحريك ملف تنقية العلاقات المغربية ـ الجزائرية مؤخرا، ونعتقد أن هذه مسألة ضرورية وأساسية لدول اتحاد المغرب العربي، لتفعيل آليات التواصل والوحدة بينهما".

وأضاف الجهيناوي: "أكاد أقول إن المغرب والجزائر يجتمعون على كل شيء ولا يختلفون في أي من الأشياء".

وحول الطريقة الأمثل لحل التباين في وجهات النظر بين الجزائر والرباط، هل تكون عبر حوار ثنائي أم عبر اتحاد المغرب العربي، قال الجهيناوي: "المغرب والجزائر أحرار في اختيار طريقة الحوار بينهما، لكن اتحاد المغرب العربي كمؤسسة إقليمية لا يمكنها إلا أن تكون مساعدة لتمتين علاقات أعضائها".

وأضاف: "اتحاد المغرب العربي بدون المغرب والجزائر لا وجود له"، على حد تعبيره.