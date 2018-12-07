معاناة اللاجئين السوريين حاضرة بمهرجان الجزائر الدولي للفيلم

عُرض أمس بالعاصمة الفيلم الوثائقي “تي أش أف” للمخرج الجزائري البرازيلي كريم عينوز في إطار مهرجان الجزائر الدولي للفيلم.

وهو فيلم يجسد معاناة اللاجئين السوريين بسبب الحرب.

ويصف “تي أش أف” الذي أخرج عام 2007 وهو اختصار لكلمة تمبلهوف في 97 د الواقع المعيش للسوريين الذين أنهكتهم معاناة الحرب.

وقد ركز عينوز في هذا الانتاج الفرنسي الألماني البرازيلي المشترك على الواقع المرير الذي يواجهه السوريون بألمانيا حيث يتم استقبالهم بمطار مغلق أصبح اليوم يستخدم للإيواء المستعجل لطالبي اللجوء.

من جهة أخرى ينقل هذا الفيلم رؤية حول كيفية مرافقة اللاجئين في إجراءاتهم من اجل الحصول على وضع لاجئ.

ويذكر أن فيكا 9 الذي افتتح يوم السبت الفارط بقاعة ابن زيدون يضع في المنافسة 9 أفلام وثائقية مطولة.

ويتضمن برنامج هذه الطبعة التي تختتم يوم الاحد 17 فيلما مطولا وثائقيا وخياليا.